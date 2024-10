Rfi sospende il contratto con la società che avrebbe causato il guasto alla linea dei treni

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 3 ottobre 2024) AGI - "E' stata sospesa qualsiasi attività tra Rfi e la ditta intervenuta sulla tratta ferroviaria Parco Prenestino - Roma Termini, dove si è verificato un dannocon conseguenze sulla circolazione dei". Lo rende noto il Mit. "La firma è avvenuta in questi minuti, dopo le necessarie verifiche. Il Vicepremier e Ministro, Matteo Salvini, aveva espresso fin da subito l'esigenza di verificare l'accaduto per accertare eventuali responsabilità e agire di conseguenza", aggiunge la nota del ministero dei Trasporti. Il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini, parlando con i giornalisti, spiega così le ragioni del caos di ieri: "C'è stato un errore di una ditta privata che stanotte ha piantato un chiodo su un cavo. Il tempo di reazione di fronte a questo errore non è stato all'altezza che la seconda potenza industriale d'Europa deve avere.