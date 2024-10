Puff Daddy da magnate dell’hip-hop a presunto mostro sessuale in dieci punti | violenze morti sospette manipolazioni e cospirazioni nell’industria musicale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) La caduta di un gigante. È stato forte e d’impatto il tonfo disul mondo dello showbiz americano. Ha lasciato un cratere enorme con nel fondo accuse di abusi, frodi e feste piene di alcol e droghe con il coinvolgimento di numerosi vip. Sulla testa del rapper, attualmente in carcere e in attesa di processo (la prima udienza è fissata per il 9 ottobre), pendono le accuse di associazione a delinquere e traffico. È stato denunciato da 120 persone (c’è anche una presunta vittima che sostiene di essere stata molestata a soli nove anni) e, stando all’avvocato di Houston Tony Buzbee, più di 3.280 avrebbero dichiarato di essere state sue vittime. Adesso che il vaso di Pandora è stato scoperchiato, a tremare è tutto lo showbusiness a stelle e strisce.