Perché è stato strano | Carlos Alcaraz rivela cos' è successo in aereo con Jannik Sinner

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Due campioni che si rispettano,. Ieri, mercoledì 2 ottobre, la strepitosa finale del Masters 500 di Pechino, i China Open. Un match indimenticabile, vinto però dallo spagnolo al tie-break del terzo set, dove ha messo a segno un parziale fulminante, sette punti a zero, che gli è valso la partita. E dopo il match, ecco che i due rivali hanno preso un jet privato, insieme, direzione Shanghai, teatro del prossimo torneo dove i due potrebbero nuovamente incontrarsi. Una foto diventata subito iconica, quella che mostra l'altoatesino e lo spagnolo, insieme ai rispettivi staff, tutti insieme appassionatamente e in volo. Volti sereni, atmosfera rilassata anche se la battaglia in campo era finito soltanto da pochi minuti. Una bella foto, un inno alla sportività.