Morta dopo il malore dal dentista Dall’autopsia le risposte sul decesso della povera Gaia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 3 ottobre 2024) L’autopsia sul corpo diPagliuca, la ragazza di 23 anniunaccusata all’interno di uno studio dentistico di Petrignano di Assisi è stata eseguita ieri, a Perugia, dal dottor Sergio Scalise, consulenteProcuraRepubblica. Gli esiti dell’accertamenti dovranno fare chiarezza sulgiovane e dare spiegazione, per quanto possibile, a un evento così tragico. Al momento non ci sono indagati e quindi occorrerà attendere i 60 giorni canonici per il deposito degli esiti e consentire a quel punto di vedere se emergeranno responsabilità da parte di altri soggetti. La ricercaverità chiesta dalla famiglia, in particolare dal padre Vincenzo e dal fratello; la mamma diera scomparsa prematuramente una decina di anni fa.