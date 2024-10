Meloni chiama Schlein | su Medio Oriente coesione forze politiche

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Roma, 3 ott. (askanews) – Dopo la riunione del G7, Giorgiacontinua a tenersi in contatto con i leader internazionali per seguire gli sviluppi della crisi in. Questione al centro anche della telefonata che la presidente del Consiglio ha avuto con la segretaria del Pd Elly. Un colloquio “sulla crisi ine sugli ultimi sviluppi”, hanno comunicato in uno stringatissimo comunicato tanto Palazzo Chigi quanto il Nazareno. Un modo per aggiornare la segretaria Dem (mentre non ci saranno analoghi contatti con altri leader dell’opposizione) sulle iniziative intraprese dal governo, ma anche per cercare una ‘sponda’ sulla politica estera. Infatti, secondo quanto si apprende, in questo “difficile frangente” internazionale,auspica “unità eda parte di tutte le”. Intanto nell’area la situazione appare sempre più tesa.