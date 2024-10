Kvaratskhelia Napoli Le sue prestazioni sono sotto i riflettori

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Khvicha, l’esterno d’attacco georgiano del, sta dimostrando di essere uno dei giocatori più influenti della Serie A e del calcio europeo. Il suo recente gol contro il Monza, che ha contribuito a consolidare la posizione di testa della squadra, evidenzia non solo la sua abilità realizzativa ma anche il suo ruolo come creatore di occasioni. Statistiche diCreatore di occasioni:è attualmente il primo in Serie A per numero di occasioni create, un dato significativo che dimostra la sua capacità di influenzare il gioco offensivo della sua squadra. A livello europeo, è posizionato tra i primi cinquanta nei cinque maggiori campionati, piazzandosi al settimo posto, davanti a nomi di spicco come Leão, Salah e Vinicius Junior.