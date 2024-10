Incidente fatale in motorino 16enne di Brescia muore al Papa Giovanni XXIII

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Non ce l’ha fatta Diego Bianchi, il ragazzo di 16 anni originario di, che da sabato sera (28 settembre) si trovava ricoverato all’ospedaledi Bergamo in seguito ad un gravein. Il giovane si è spento nella giornata di mercoledì (2 ottobre): a farlo sapere è stata la compagna del papà, Adua Rizzieri con un commovente post pubblicato sui social: “Ciao Diego, piccola grande peste: 16 anni sono troppo pochi per volare via come un soffio di vento, ma tu eri e sarai sempre il vento libero da ogni vincolo. Vola più in alto che puoi: ora puoi correre quanto vuoi con la sua cara amica di viaggio.. ma senza ritorno. Tesoro caro, ci hai lasciato un grande peso da sopportare. Ci mancherai immensamente, ti abbiamo amato tantissimo e così sarà per sempre. Fai buon viaggio Dieghino”.