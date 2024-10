Il ‘Magnus Day’ a Castel del Rio Tornano le Giornate del fumetto | mostra-scambio e artisti in paese

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Un circondario a misura di fumetti. Dopo il successo della prima edizione del Guelfo Comics aGuelfo, che ha visto protagonisti tantie la presentazione di due opere di pregio come il portfolio de ‘La macchina da battere’ e il volume ‘La pagina bianca’, è iniziato il conto alla rovescia per la 19esima edizione del Magnus Day didel Rio. Un evento, organizzato dall’amministrazione comunale alidosiana insieme con Endas Santerno Imola, ribattezzato da un paio d’anni come ‘Ledel’. Genesi e intenti dell’appuntamento restano, però, sempre gli stessi: omaggiare la memoria del compianto Magnus. Impossibile, infatti, dimenticare il contributoco del celebre fumettista felsineo, all’anagrafe Roberto Raviola, che decise di trascorrere i suoi ultimi anni di vita neldella vallata del Santerno.