Il ' bosco' minacciato dallo stadio del Milan è battaglia in tribunale tra Sportlifecity e Wwf 

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 3 ottobre 2024) AGI - "Non potete toccare ildove volete fare lodel". "Quello non è un". E' arrivata davanti alCivile dio latra il Wwf Martesana sud dio esull'area verde di San Francesco nel Comune di San Donato dove dovrebbe sorgere lodel. La giudice Serena Nicotra si è riservata di decidere dopo la discussione tra le parti, avvenuta nei giorni scorsi, nata dal ricorso degli ambientalisti che chiedono alun 'accertamento tecnico preventivo' per valutare se, come ritengono, la "zona umida sede di grande biodiversità", ricca tra l'altro di uccelli acquatici, volpi e ricci, possa tecnicamente essere considerata un "" e quindi sottoposto alle tutele del caso.