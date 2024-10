Eleonora Giorgi | Sto seguendo una nuova terapia Ci sono poche possibilità

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 3 ottobre 2024), icona del cinema italiano, sta attraversando uno dei momenti più difficili della sua vita. Da quasi un anno l’attrice sta lottando contro un tumore al pancreas, una malattia che non ha mai nascosto al pubblico, condividendo apertamente le sue sfide, le cure e le speranze. Di recente, in un’intervista rilasciata al settimanale Di Più, laha parlato della sua battaglia e dellasperimentale a cui si è affidata, sebbene ledi successo siano limitate. Lasfida diDopo mesi di trattamenti e chemioha deciso di provare una strada alternativa: unasperimentale sviluppata negli Stati Uniti. “C’è una clinica americana che ha individuato una chiave d’accesso per questo tipo di tumore” ,ha raccontato l’attrice.