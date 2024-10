Daredevil | Born Again concept art rivela che il costume ha quasi ottenuto il suo logo iconico

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 3 ottobre 2024)artche ilhail suoIn vista della prima di, unartche l’eroe del Marvel Cinematic Universe di Charlie Cox hapreso il suo classicoda una precedente serie televisiva. Uno degli eroi più popolari dell’era Marvel-Netflix farà il suo ritorno nella linea temporale del MCU nel 2025, con Cox protagonista di. Fortunatamente, nonostante la lunga attesa, l’MCU ha piantato i semi per la sua prossima serie dopo numerose apparizioni durante la Fase 4. Uno dei grandiartti in Marvel Studios: The Art of Ryan Meinerding (via The Artbook Collector) era un look alternativo per ildi Cox durante le sue apparizioni in She-Hulk: Attorney at Law.