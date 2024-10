Autonomia Calderoli incontra governatori per avvio negoziati FI | Tenga conto perplessità

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Incontro nella sede del ministero per gli Affari regionali tra il ministro Robertoe le delegazioni delle regioni Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria, per avviare itra Regioni e Governo sull’differenziata. Sono presenti il governatore del Veneto Luca Zaia e del Piemonte Alberto Cirio. Iprendono il via in un contesto di dibattito anche all’interno della maggioranza sulla riforma, con i dubbi di Forza Italia e in particolare del governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, che ha chiesto una sospensione del percorso per le intese con le regioni fino a quando non venga fatta una riflessione per capire eventuali effetti negativi sulle regioni del Sud. Inoltre il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha espressosull’affidare alle regioni la materia del commercio estero.