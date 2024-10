Vivi per miracolo Scuolabus carico di bambini si ribalta l’incidente | come è andata

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Grave incidente nel pomeriggio di martedì 1 ottobre 2024: unodisi è scontrato con un’auto e si èto su un fianco. A bordo del mezzo viaggiavano 10 ragazzi delle scuole medie, oltre a un’accompagnatrice e al conducente. L’impatto ha coinvolto in totale tredici persone, ma fortunatamente non ci sarebbero feriti in gravi condizioni. Vediamo assiemesi è riuscito a scongiurare la tragedia.disi scontra con auto:a Policoroè avvenuto a Policoro, in provincia di Matera, all’incrocio con via Metaponto. Unoe una Fiat Punto guidata da un 23enne di origini albanesi si sono scontrati per cause ancora da accertare. Lo, con a bordo i giovani studenti, un’accompagnatrice e l’autista 64enne, si èto su un fianco a seguito dell’impatto.