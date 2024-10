Video hot al marito di lei | tre anni di carcere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Un’avventura di una notte che s’era trasformata in una storia extraconiugale andata avanti per quasi quattro mesi a cavallo di fine 2021. Ma non era stato propriamente un idillio tra molestie, minacce, richieste di danaro, richieste di chiarimenti sul lavoro e a casa e perfino undi un loro rapporto inviato al compagno di lei. Un ritratto accusatorio di fronte al quale l’imputato - un 29enne di origine abruzzese difeso dall’avvocato Giorgio Vantaggiato - ieri mattina davanti al gup Janos Barlotti e al pm Stefano Stargiotti, ha deciso di patteggiare 3di reclusione e mille euro di multa. Doveva rispondere di stalking, estorsione e diffusione illecita pluriaggravata di immagini sessualmente esplicite nei confronti di una ultra-quarantenne di Massa Lombarda tutelata dall’avvocato Lisa Venturi. Una vicenda che era via via cresciuto sull’asse Cervia - Bassa Romagna.