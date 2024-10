Venom The Last Dance clamoroso | Tom Hardy conferma che sarà il suo ultimo del film del franchise

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) I fan che speravano di vedere il personaggio contro lo Spider-Man di Tom Holland rimarranno profondamente delusi da questa rivelazione Tomsembra avere le idee abbastanza chiare sul suo futuro nei panni di Eddie Brock dopo: The, con la trilogia della Sony che si concluderà questo autunno. Quando si parla dell'Universo Spider-Man della Sony, ilè stato una delle aggiunte più strane al genere deidi supereroi, dato che l'Uomo-Ragno non è ancora mai apparso in nessuno deiinterconnessi. Tuttavia, uno dei punti di forza di questoMarvel è la saga disu, che si arricchirà con il prossimo: The. In un recente post sui social media