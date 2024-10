Sabbioneta contattava correntisti e li convinceva e effettuare bonifici a una banca spagnola | truffatore scoperto e denunciato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)(Mantova), 2 ottobre 2024 – Inviava sms fingendo di lavorare per conto di un istitutorio e truffava ignari titolari di conto corrente convincendoli adoperazioni. Per questo i carabinieri di, nel Mantovano, hannoper truffa un uomo di 55 anni. Le indagini sono scattate a seguito della denuncia-querela sporta da un 40nne che ha consentito ai militari di ricostruire la condotta posta in essere dall’autore del reato. L'uomo aveva inviato un sms sul cellulare della vittima, fingendo di operare per conto di una, informandolo che l'istituto aveva autorizzato un bonifico di circa 1.