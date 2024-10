Meloni vede presidente Microsoft bene investimento in Italia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) "Ildel Consiglio, Giorgia, ha ricevuto oggi a Palazzo Chigi ildi, Brad Smith. Nel corso del colloquio ilha espresso soddisfazione per l'importantecheha annunciato di realizzare inper incrementare i data center necessari per sostenere la crescente richiesta di servizi di intelligenza artificiale". Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi in cui si sottolinea che "il rafforzamento delle capacità computazionali, facendo leva sulle eccellenzene dell'alta formazione e della ricerca, contribuirà a consolidare il ruolo dell'come hub digitale nel Mediterraneo, anche in linea con le priorità del Piano Mattei per l'Africa e la Partnership for Global Infrastructure and Investment (Pgii), iniziativa strategica lanciata in ambito G7".