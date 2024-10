Maiora e AB Yacht L’eleganza delle forme E propulsori di ultima generazione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) VIAREGGIO I marchie ABs presenti su mercato nautico da decine di anni hanno avuto una decisiva svolta da quando sono stati acquisiti dal gruppo Nesti, sotto la nuova insegna NextGroup. Tanto che nel business growth plan (piano di crescita) è previsto un salto quantitativo e qualitativo molto importante, partendo come base dai cinquedel 2022 per arrivare ai 20 del 2025. Unaacquisizioni più importanti, per un valore che si attesta sui quasi 50 milioni di euro, è stata quella della palazzina direzionale ex Perini Navi, con davanti una banchina approdo per diverse unità, sempre in bella mostra come fosse una esposizione permanente, insieme ai capannoni produttivi ex Picchiotti ed ex Perini Navi.