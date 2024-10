LIVE Liverpool-Bologna 2-0 Champions League calcio in DIRETTA | Salah e Mac Allister firmano le reti della vittoria

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.56 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo! 22.54 Nonostante una grande partita del, i rossoblù perdono per 2-0 in casa delrpool, decisiva una prestazione sontuosa dicon un assist e gol. 94? Finisce la partita,rpool-2-0. 92? Sinistro di Iling che finisce fuori. 90? Punizione di Orsolini che finisce sulla barriera. 88? Tra poco la segnalazione del recupero. 86? Escono Alexander Arnold e Szoboszlai, entrano Bradley e Jones nelrpool. 84? Esce Freuler, entra Fabbian nel. 82? Con grande generosità e spirito ilnon molla nulla ad Anfield nonostante il punteggio veda la squadra di Italiano sotto per 2-0. 80? Gravenberch dalla distanza manda a lato. 78? Escono Dallinga e Ndoye, entrano Castro e Iling Jr nel. 76? Skorupski vola su Gakpo lanciato dain porta.