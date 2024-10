LIVE Liverpool-Bologna 1-0 Champions League calcio in DIRETTA | finisce il primo tempo!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.50rpool che parte bene e trova il gol del vantaggio con Mac Allister, ma ilreagisce di forza e sfiora il pareggio con la traversa di Ndoye. A tra poco per la ripresa! 45?ilrpool-1-0. 43? Non dovrebbe esserci recupero. 41? Miranda ferma Salah lanciato a rete. 39? Fase di pressione ora delrpool. 37? Ammoniti Beukema e Konaté trattenute reciproche. 35? Ottimoin questo finale di. 33? Miracolo di Alisson su Urbanski con tiro a botta sicura. 31? Posch da terra non trova il pallone. 29? TRAVERSA di Ndoye con deviazione. 27? Freuler si propone come trequartista. 25? Dallinga non riesce a recuperare il pallone. 23? Partita estremamente complicata per il. 21? Nunez al volo, para Skorupski senza problemi. 19?che prova a venire avanti.