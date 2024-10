L’Atalanta ritrova lo Shakhtar | a Kharkiv nel 2019 la Dea fece la sua prima impresa europea

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) La grande Atalanta delle notti europee è nata anelcon un incredibile 0-3 e stasera proprio contro loDonetsk la Dea punta a rinascere, riacquistando la brillantezza delle serate migliori. Lo 0-0 contro l’Arsenal non è certo da buttare, ma serve una vittoria stasera nel campo neutro dell’Arena AufSchalke di Gelsenkirchen perre il sorriso. Non solo per la classifica, che con un punto è già migliore di quella del-20 al giro di boa, quando un’incredibile rincorsa, culminata proprio nel 3-0 agli ucraini, consegnò ai bergamaschi un’insperata qualificazione. Ma anche per riacquistare autostima e fiducia, due elementi che sono centrali nel percorso di Gian Piero Gasperini e che si sono smarriti nelle ultime due partite, con la sconfitta col Como e il pareggio di Bologna.