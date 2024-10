La famiglia reale di re Carlo nel mirino dei repubblicani | Costa troppo

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Nei primi due anni di regno, reIII ha sollevato alcune congratulazioni per la diminuzione delle spese dellae l’incremento dei guadagni. Tuttavia questi risultati non sono stati apprezzati universalmente. Il gruppo di pressione antimonarchico Republic ha pubblicato un rapporto in cui si sostiene che lacosti al Regno Unito ancora. Secondo le sue stime si parla di 510 milioni di sterline all’anno, tenendo conto dei costi nascosti. Il gruppo Republic ha calcolato che il costo della monarchia inglese è ancoraelevato. Si parla di 510 milioni di sterline e questa cifra includerebbe le entrate provenienti dai ducati di Lancaster e Cornovaglia. Questa cifra, inoltre, tiene conto anche del costo per le casse pubbliche per finanziare la sicurezza dei membri dellae gli stipendi del personale governativo distaccato a Palazzo.