Impennata dei furti nel Ternano Raddoppiati i raid nei negozi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Aumentano a dismisura i reati sul territorio provinciale. Mette particolarmente paura l’incremento deiin generale e in particolare quelli nelle abitazioni e nei. Quest’ultimi risultanoin due anni, dal 2021 al 2023. Non fa sconti il resoconto Istat degli ultimi tre anni sul numero dei reati denunciati dalle diverse forze di polizia alla magistratura, a prescinderne dagli esiti giudiziari. Le fattispecie di reato consumate nella provincia ternana, nel complesso, passano dalle 6.142 del 2021 alle 6.578 del 2022 fino alle 6.990 del 2023. Autenticadeiche, nei tre anni di riferimento, aumentano da 1.668 nel 2012 a 2003 nel 2022, fino a 2.444 nel 2023. In particolare iin abitazione, tra i tipi di reato che più “disturbano“ la popolazione, aumentano da 482 nel 2021 a 539 nel 2022, fino ai 678 nel 2023.