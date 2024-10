Il legno senza segreti | Qui restituiamo vitalità alle imbarcazioni storiche

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) VIAREGGIO Il cantiere navale Francesco Del Carlo da sessant’anni opera a Viareggio. Francesco aprì l’attività nello stesso angolo di Darsena Italia dove tutt’oggi c’è il cantiere, rimasto tale, con un’attrezzatura composta da tre scali di alaggio e varo, e che si occupava principalmente della costruzione di pescherecci in quercia e pino fino a 25 metri di lunghezza, oltre alla ristrutturazione di barche da lavoro. Molti di questi scafi navigano ancora e tornano periodicamente in cantiere per l’ordinaria manutenzione. La successiva crisi del settore della pesca e il conseguente calo degli ordini convinse Del Carlo a specializzarsi nel recupero dida diporto in. Fu un colpo di genio, perché la sua esperienza risultò decisiva nel farsi conoscere in tutta Italia.