Il Brescia può sognare la Serie A Maran | Vogliamo il massimo

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) La vittoria, tanto sofferta quanto esaltante, ottenuta nel derby con la Cremonese non solo ha proiettato ilal terzo posto dellaB (al fianco del quotato Sassuolo), ma ha trasmesso una fresca ventata di entusiasmo a tutto l’ambiente biancazzurro. Del resto la squadra di, che finora non ha ancora pareggiato, ha battuto due grandi pretendenti allaA come Palermo e Cremonese e in casa del Pisa capolista ha perso solo per un gol siglato dai toscani in evidente fuorigioco per tutti, ma non per arbitro e Var. Inoltre, guardando le prestazioni di capitan Bisoli e compagni, emerge la netta impressione che le Rondinelle abbiano ancora un significativo margine di crescita e che il gruppo possa migliorare sul piano della convinzione e della continuità di rendimento.