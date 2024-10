I nonni baluardo dell’assistenza | dalla famiglia alla società

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Secondo le stime italiane sono 12 milioni i cittadini che vestono la divisa da nonno. I dati pubblicatiitaliana di gerontologia e geriatria, raccontano di quasi 4 milioni di persone anziane non autosufficienti, con un costo economico di cura che si aggira sugli 8 miliardi di euro l’anno. Eppure il significato della festa deiche ricorre oggi è quello di celebrare l’importanza del loro ruolo all’interno delle famiglie e dellain generale: può sembrare un paradosso ma in unain continua evoluzione che vede nell’organizzazione sociale dellaun cambio della genitorialità con nuovi schemi familiari, il ruolo deiresta un caposaldo del modello di assistenza. Un’assistenza che si declina in diverse forme, come ad esempio quella in campo oncologico. Il rapporto “I numeri del cancro 2023”, stima almeno 395.