Esame delle urine davanti al medico del lavoro di turno le autiste di Brescia Trasporti | È la prassi ma mandino una donna

(Di mercoledì 2 ottobre 2024), 2 ottobre 2024 – Esami imbarazzanti. Lo hanno segnalato duedi, che, la scorsa settimana, si sono ritrovate a fare l’tossicologico annuale in una situazione poco piacevole, per usare un eufemismo. Per evitare che il lavoratore possa ‘imbrogliare’, l’deve essere fatto sotto la vigilanza del, che può così verificare che l’urina sia ‘fresca di produzione’, e non introdotta dall’esterno. Le lavoratrici si sono così trovate a dover procedere con l’operazione, con la porta aperta, di fattoaldeldi. La situazione ha creato parecchio disagio, tanto che le lavoratrici hanno poi segnalato l’accaduto al segretario provinciale del sindacato OrSa, Fabio Simone, che si è rivolto al responsabile del personale. "Ci è stato detto che è la, che non si può fare a meno – spiega -.