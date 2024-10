Conte strappa con Schlein | Il campo largo non c' è più

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) La parola fine ovviamente la mette Giuseppe. Il leader del M5S, ieri a Porta a Porta con Bruno Vespa, tira le conclusioni di una stagione assai agitata: «È chiaro che nel momento in cui diciamo che si è aperta una ferita, con questa bomba esplosiva» rappresentata dal leader di Iv Matteo Renzi «che viene messa in questoche non esiste più - lo certifichiamo da ora - e dal Pd e dalla sua segretariaabbiamo la risposta "io non faccio polemiche", allora c'è qualcosa che non va. Non c'è la consapevolezza da parte del gruppo dirigente attuale del Pd che stiamo ponendo un problema serio». Insomma una vera e propria dichiarazione di guerra, che scoppia per il coinvolgimento di Italia Viva nell'alleanza, ma che va a colpire direttamente la segretaria del Pd Elly