Conferenza dei sindaci flop Dentro il caos burocratico fuori la protesta sindacale

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Erano otto anni che ladeinon si riuniva per parlare della sanità picena. E’ accaduto ieri con l’obiettivo di eleggere il nuovo presidente. Ebbene, confusione totale sul regolamento: non è stato chiaro all’inizio se si poteva votare o occorreva un nuovo regolamento; chiarito poi che le leggi regionali lo consentivano, la confusione si è spostata sulle modalità di elezione del vice presidente, ma soprattutto dei componenti dell’organo di indirizzo in rappresentanza dei due distretti, Ascoli e San Benedetto. Spulciando le carte è emerso che prima vanno presentate le liste; peccato però che la Regione non ha ancora redatto il regolamento dell’attività dei comitati dei due distretti dai quali dovrebbero uscire due liste di candidati. Una situazione al limite del surreale.