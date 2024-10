Conference League Fiorentina-TNS | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Firenze, 2 ottobre 2024 – Dalla finale persa contro l'Olympiacos all'inizio di una nuova avventura: lariallaccia il filo con lae lo fa affrontando The New Saints nella gara in programma giovedì 3 ottobre alle 21 al Franchi. Le(3-4-2-1): Terracciano; Kayode, Moreno, Biraghi; Dodò, Bove, Richardson, Parisi; Ikoné, Sottil; Beltran. Allenatore: Palladino.The New Saints (4-3-3): Roberts; Daniels, Davies, Bodenham, Redmond; Holden, D. Williams, Smith; Wilson, Oteh, Bradley. Allenatore: Harrison. Orario ein tv e streaming-The New Saints, fischio d'inizio alle 21, sarà trasmessa da Sky sui canali Sky Sport Calcio (numero 202), Sky Sport 4K (numero 213) e Sky Sport (numero 253): disponibile anche lo streaming sul dispositivo Sky Go e sulla piattaforma NOW.