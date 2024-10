Chi ha fatto l' Olocausto era una democrazia | la sparata di Ricciardi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) "Quando sento dire che il ministro Tajani ha condannato l'attacco alle chiese a Gaza Innanzitutto ci mancherebbe, ma quindi stigmatizziamo l'attacco ai cristiani mentre se muoiono i bambini musulmani non ce ne frega niente? Ma che discorso è fare un distinguo tra la presenza cristiana e quella musulmana quando muoiono dei bambini?": il deputato del Movimento 5 Stelle Riccardolo ha detto alla Camera, riferendosi alle guerre in corso in Medio Oriente e in Ucraina. "Risparmiateci però l'ipocrisia, risparmiateci i codici morali, per anni ci siamo sentiti dire 'meglio unaun po' cattiva che le dittature'. Innanzitutto, vi do una notizia. Nella storia chi ha gettato le bombe atomiche era una, chi hal'era una", ha aggiunto infine.