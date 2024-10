Azimut pronta a stupire | Nel cantiere della Darsena vedrà la luce il Grande 44M Sarà la nostra ammiraglia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) VIAREGGIOYacht, è l’uniconautico al mondo che vanta sei serie di yacht tra i 12 e i 38 metri: Atlantis, Flybridge,, Magellano, Verve e “S”. Insieme a Benetti forma la piùazienda privata nel settore nautico al mondo, con un bilancio a chiusura dell’anno nautico 2023–24 con ricavi a 1,3 miliardi di euro, cioè il 55% in più in quattro anni. Il portafoglio ordini a quota 2,6 miliardi garantisce un carico di lavoro fino al 2029. L’ebitda, margine operativo lordo, cresce del 30%. Per il 2024-25 previsti 1,5 miliardi di fatturato. I due marchi vantano la più estesa rete globale di dealer e centri servizi, che da Avigliana di Torino, la storica sede aperta da Paolo Vitelli nel 1969, si è diffusa negli anni, con molto successo, su tutti i continenti e mari.