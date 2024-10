Al via la terza edizione del MyStufato A San Giovanni arrivano i Little Taver & His Crazy Alligators e i Lovesick

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Arezzo, 2 ottobre 2024 – Al via ladel. A San; Hise iSabato 5 e domenica 6 ottobre, nelle due piazze principali di SanValdarno si celebra il piatto principe della tradizione con preparazioni che partono dagli ingredienti dello Stufato alla Sangiovannese. Ma spazio anche ad artigianato, musica live, dj set con vinili e spettacoli di artisti di strada. Taglio del nastro sabato alle 17 ai piedi di palazzo d’Arnolfo Due giornate all’insegna del social dining fra buon cibo, divertimento ed emozioni. Tutto pronto per ladelfood; fun festival in programma sabato 5 e domenica 6 ottobre dalle 11 alle 23.