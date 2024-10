A settembre cresce fiducia di consumatori e imprese

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Atorna are il clima dideie delle. Secondo i dati Istat, si stimano entrambi gli indicatori in aumento rispettivamente dal 96 a 98 e da 94 a 95. Tra i, si evidenzia in particolare un diffuso miglioramento delle opinioni, soprattutto quelle sulla situazione personale e corrente. Più variegato il quadro relativo alle aziende: per quanto riguarda le, l’indice didiminuisce nell’industria mentre aumenta nei servizi. Quanto alle componenti degli indici di, nella manifattura peggiorano i giudizi sul livello degli ordini mentre quelli sulle scorte e le attese di produzione rimangono stabili. Nelle costruzioni tutte le componenti si deteriorano. Passando al comparto dei servizi di mercato, si evidenzia un diffuso miglioramento di tutte le componenti.