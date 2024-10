A lezione di sorellanza dai bonobo | Il patriarcato non è ineluttabile

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Roma, 2 ottobre 2024 – Antropologa, fondatrice e direttrice del Gender Violence Program e docente alla Harvard Law School, Diane L. Rosenfeld studiando iha messo a fuoco le radici della violenza di genere e la società patriarcale come costruzione “non inevitabile”. Sarà domenica 6 ottobre a Bergamo Scienza per una conferenza che prende spunto dal suo libro sulla “dei“, “TheSisterhood: Revolution Through Female Alliance” (HarperCollins). Professoressa Rosenfeld, isono la prova vivente che ilnon è inevitabile, scrive nell’introduzione. Cosa ha scoperto attraverso lo studio di queste scimmie? “Ho imparato che ilè costruito attraverso alleanze tra maschi al fine di controllare le femmine quali risorse riproduttive.