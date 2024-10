Tah | Rinnovo? Sto bene qui Posso dire questo Inter alla finestra

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 1 ottobre 2024) Jonathan Tah, difensore del Bayer Leverkusen accostato all’nelle ultime settimane, ha raccontato le sensazioni che sta vivendo rispetto al possibiledel contratto con i tedeschi. LA SITUAZIONE – Jonathan Tah rappresenta un pilastro della difesa del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, squadra che affronterà l’in Champions League tra due giornate. Il calciatore tedesco, molto appetito già nellaestiva di calciomercato, è stato accostato proprio ai nerazzurri per un eventuale ingaggio a parametro zero nel 2025. Al momento, il difensore non ha deciso se rinnovare o meno il suo contratto con la squadra campione di Germania. Tutti i riflettori sono su di lui, considerando che tale scelta è oggetto dell’esse di tanti top club a livellonazionale.