Sinner in finale a Pechino nonostante le notte insonni | troverà Alcaraz

(Di martedì 1 ottobre 2024) Janniktutto e tutti. Vola indell‘Atp 500 didove affronterà Carlosche nell’altra semiha sconfitto Medvedev. L’altoatesino, al centro della bufera per doping dopo il ricorso della Wada, ha superato il tennista di casa, il cinese Bu, in due set. 6-3, 7-6 il punteggio. Alla finesconfigge stress e nottie va incon la sua nemesi sportiva, lo spagnolo: «Ho passato notti. È un momento difficile per me e per il mio team» Jannikha parlato in conferenza stampa dopo il match del periodo difficile che sta attraversando a causa del ricorso della Wada per il caso doping che lo ha coinvolto.dice che: «Non è una situazione in cui mi fa piacere trovarmi, è delicata e difficile e anche diversa. Ma mi ripeto sempre che non ho fatto nulla di sbagliato».