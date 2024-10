Sì Birkenstock arriva nel mondo del beauty con la sua prima linea per la cura dei piedi

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il celebre marchio tedesco di calzature, noto in tutto ilper i suoi iconici sandali, festeggia il suo 250º anniversario in modo speciale, lanciando unainnovativa di prodottiper ladei. Da domani, i fan del brand potranno acquistare una gamma di articoli dedicati al benessere del piede direttamente sul sito e-commerce dell’azienda, con prezzi che variano dai 9,95 ai 49,95 dollari.lancia laper ladeiLa nuova collezione comprende una varietà di prodotti pensati per coccolare i, tra cui sali da bagno, pietre pomice, oli nutrienti, creme e lozioni idratanti. Con questa mossa,espande il proprio raggio d’azione neldella bellezza e del benessere, rispondendo alla crescente domanda di articoli che vadano oltre il semplice utilizzo delle calzature.