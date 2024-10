Sardegna | spara ad un allevatore che prende a bastonate il suo cane arrestato

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 1 ottobre 2024) L’uomo, un camionista, è accusato di tentato omicidio: l’ferito di strisicio non è in gravi condizioni. Una fucilata secca destinata ad undi 56 anni che stavando ail suo. Un camionista 41enne è statola scorsa mattina – dai carabinieri della stazione di Tuili – con la pesante accusa di tentato omicidio. L’uomo, dopo tutti i controlli di rito, è stato costretto agli arresti domiciliari, in attesa del processo. L’di 56 anni è stato ferito di striscio alla gamba e – dopo le prime cure al pronto soccorso dell’ospedale di San Gavino Monreale – è stato dimesso. I medici hanno riscontrato lievi lesioni, guaribili in pochi giorni.