Promozione Coppa Italia Jesina – Moie Vallesina si parte dallo 0-2

(Di martedì 1 ottobre 2024) I pronostici di Matteo Rossi ed Igor Giorgini. A parità di reti segnate nelle due sfide si ricorrerà al termine dei 90? ai calci di rigore. Paradossalmente si potrebbe anche non giocare JESI, 1 ottobre 2024 – Domani, mercoledì 2 ottobre alle 19:30 al Carotti di Jesi, va in scena il secondo atto del derby diche vede i padroni di casa dellaaffrontare il. Arbitrerà Tasso di Macerata. I rossoblù moiaroli nella gara d’andata avevano dato un’ottima prova di solidità e concretezza, esprimendo un buon calcio e facendo vedere quella qualità che in campionato è quasi sempre mancata.