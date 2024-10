Porta Capuana | perseguita la ex bloccato dalla Polizia di Stato

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 1 ottobre 2024): gli agenti sentono in vicinanza una donna che urla e poco dopo notano un uomo che la stava minacciando.ed arreNella mattinata di ieri, gli agenti del Commissariato di Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Sala Operativa, sono intervenuti in piazza Enrico De Nicola per la segnalazione della presenza di una persona molesta che stava brandendo un coccio di bottiglia. Gli operatori, giunti sul posto, hanno udito le urla di una donna e contestualmente hanno notato un uomo in evidentedi alterazione psico-fisica che la stava minacciando; pertanto, sono immediatamente intervenuti bloccando il soggetto.