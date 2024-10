Maltempo in arrivo ma nel weekend migliora

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 1 ottobre 2024) AGI -inin questo avvio di ottobre con una perturbazione che sta per fase il suo ingresso sul Mediterraneo. Le prossime ore, secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, saranno caratterizzate da nuvolosità in aumento sull'Italia e piogge a iniziare dalle regioni del Nord. Tra mercoledì e giovedì ilcolpirà soprattutto il Centro-Nord, in particolare i settori tirrenici. Nella seconda parte della settimana ecco anche aria più fresca con temperature in calo e valori di qualche grado al di sotto delle medie del periodo.  Con l'avvicinarsi del, l'isolamento della goccia fredda porterà ancora tempo instabile al Sud mentre altrove avremo un gradualemento.