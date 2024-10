Ma porca tr*** Imbarazzo al Grande Fratello lo scivolone involontario di Shaila

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 1 ottobre 2024) Nella casa delci sono stati momenti di tensione e di tristezza, a causa di litigi tra i vari concorrenti. Ma c’è stato anche un episodio abbastanza particolare che ha visto protagonistaGatta. Lei si è lasciata sfuggire una parolaccia, quando si è resa conto che davanti a sé si stava palesando qualcosa di veramente importante. Signorini, durante la diretta del, ha in primis chiamatoin mystery room per soffermarsi sulla sua vicinanza col coinquilino Javier poi è stata invitata ad andare in giardino. Qui è successa una cosa emozionante e l’ex Amici e Striscia la Notizia non è riuscita a trattenere una parolaccia, generando un’immediata reazione del pubblico. Leggi anche: “Io quella la”.