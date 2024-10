Iniziata l’operazione via terra in Libano Israele | Diritto di difenderci Usa | Stabilità prima possibile

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Roma, 1 ottobre 2024 –entra in, colpite le postazioni di Hezbollah sul lato libanese della Blue Line. Èieri sera l’invasione via, Tel Aviv si appella al “di difendere i propri cittadini e di riportare i civili a casa in sicurezza”. Telefonata notturna tra i vertici della difesa Austin e Gallant, gli Usa spingono per un “percorso diplomatico per fornire sicurezza eil”. Non si ferma, intanto, il fronte sulla Striscia di Gaza. Colpito dall’Idf il campo di rifugiati palestinesi di Nuseirat: il bilancio delle vittime è di almeno 13 morti. Le notizie in diretta epa11634329 Israeli artillery shells hit areas near villages in southern Lebanon along the border with Israel, as seen from the Upper Galilee, northern Israel, 30 September 2024.