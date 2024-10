Il Rimini vola l’urlo di Parigi | Stiamo bene continuiamo così

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) "Non ho guardato il portiere. Ero in equilibrio precario, ho pensato solo di mettere il pallone sotto la traversa". Non racconta Giacomodi quanto quel gol gli mancasse. Si è fatto attendere l’attaccante del, ma il suo primo gol in campionato è di quelli che hanno un peso specifico notevole. Quel lampo è bastato ai biancorossi per prendersi tutto su un campo complicatissimo come quello di Ascoli, affossando, per di più, la squadra marchigiana ora sempre più in crisi. Un gol che serve a mettere in fila la terza vittoria consecutiva nel giro di sei giorni. Portando ildai bassifondi della classifica fino a un passo dalle big. "Siamo in un buon momento – racconta l’attaccante aretino – Lavoriamo sempre per raggiungere la vittoria, poi è chiaro che si può vincere, si può perdere o si può pareggiare.