Chi ha incastrato Roger Rabbit? L’età consigliata ai bambini per vedere il film

(Di martedì 1 ottobre 2024) Alla sua uscita in Italia, nel 1988, Chi ha? non ricevette particolari divieti: la commissione censura, infatti, lo ritenne unper tutti e così è ancora oggi, in tutte le successive release home – video. Ne consegue dunque che ildi Robert Zemeckis con Bob Hoskins e i personaggi dei cartoni animati Warner e Disney sia da considerarsi adatto adi qualsiasi età. Come sempre, in questi casi, le classificazioni statunitense e britannica sono in certo qual modo più stringenti: l’agenzia USA MPAA, in particolare, raccomanda la visione a ‘accompagnati (rating PG) per via di ‘alcune scene non adatte ai’; come si può leggere da IMDB, il report completo indica ‘leggera’ presenza di nudità, sesso e turpiloquio, con riferimenti di livello ‘moderato’ al consumo di alcool.