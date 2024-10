Champions League Lipsia-Juventus | i tedeschi ospitano la Vecchia Signora

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 1 ottobre 2024) La squadra di Thiago Motta fa visita a quella di Rose alla Red Bull Arena la sera di mercoledì 2 ottobre, match valido per la 2^ giornata del girone unico diLanon sembra avere mezze misure in questo inizio di stagione: o stupisce e convince trionfando con un netto 3-0, oppure gioca male e delude senza segnare. Questo almeno è ciò che hanno detto le prime 7 partite della gestione Thiago Motta. La domanda che tutti si pongono dunque ora è: che tipo diaffronterà illa sera di mercoledì 2 ottobre 2024 a partire dalle ore 21.00? Lasarà ospite del club tedesco alla Red Bull Arena di, match valido per la 2^ giornata della. Isono una squadra alquanto complicata, come poi dimostrano anche i risultati di inizio Bundesliga.