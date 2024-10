Cariño Nikkei presenta tutte le novità dell’autunno

Leggi tutta la notizia su bollicinevip

(Di martedì 1 ottobre 2024)leScopri legastronomiche dia Napoli, il rinomato ristorante giappo-peruviano situato in Piazzetta Rodinò, nel cuore pulsante di Chiaia a Napoli, inaugura l’autunno con un’ampia selezione di nuove proposte culinarie e un calendario di eventi da non perdere. A partire da ottobre, il menù si arricchisce con unaattesa: l’Avocado Toast firmato, proposto in diverse varianti che consentono ai clienti di comporre il celebre piatto a proprio piacimento. Avocado Toast secondo: le varianti disponibili Il famoso Avocado Toast viene reinterpretato dain modo creativo, offrendo diverse combinazioni di ingredienti da scegliere al momento.