Cacciatela subito Grande Fratello fatti gravi sotto gli occhi di concorrenti e pubblico

(Di martedì 1 ottobre 2024) Nella puntata di ieri sera del, andata in onda il 30 settembre 2024, si è consumata una delle discussioni più accese della stagione tra Jessica Morlacchi e Yulia Bruschi. La lite è scoppiata a causa di gelosie e incomprensioni legate alla figura di Giglio, un altro concorrente della casa, che sembra aver attirato l’attenzione di entrambe le donne. La tensione tra Jessica e Yulia era palpabile già durante la festa organizzata nel fine settimana. Jessica ha manifestato il suo nervosismo per la vicinanza tra Yulia e Giglio, accusando la modella di “girare attorno” al ragazzo. >> “Non so se è morta o viva”.