Arsenal-Psg | le probabili formazioni

(Di martedì 1 ottobre 2024) Gara valida per la seconda giornata di Champions League 2024/2025. Le due squadre promettono spettacolo visto i tanti campioni presenti nei due organici. Gli inglesi devono trovare la prima vittoria, mentre i francesi sono più tranquilli non avendo fallito l’esordio.-Psg si giocherà martedì 1 ottobre 2024 alle ore 21 presso-PSG: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I Gunners non sono riusciti ad andare oltre lo 0-0 all’esordio contro l’Atalanta che ha anche fallito un calcio di rigore. La squadra di Arteta non può permettersi di perdere altro terreno e la sfida contro i parigini sarà già determinante ai fini della classifica. In Premier League, occupano il terzo posto dietro Manchester City e Liverpool. I Campioni di Francia hanno battuto nel primo turno gli spagnoli del Girona soltanto di misura, iniziano comunque bene la competizione continentale.